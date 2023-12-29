На Монблане в результате схода лавины погибли двое лыжников

В результате схода лавины на горе Монблан во Франции погибли двое лыжников, еще один пострадал.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на данные местных властей.

Лавина сошла в четверг в районе горнолыжного курорта Сен-Жерве-ле-Бен на высоте 2300 метров, говорится в заявлении администрации региона Верхняя Савойя.

Десятки спасателей отправились на поиски лыжников и нашли мужчину и женщину мертвыми. Также были спасены пять человек.

Местные власти заявили, что погодные условия были слишком нестабильными для таких рискованных прогулок.

Кроме того, на другом склоне во французских Альпах погиб турист в результате падения со склона.

По данным спасателей, погибший отклонился от туристических троп, чтобы вместе с другом посмотреть на горных коз.

Напомним, в Грузии 25-26 декабря остановилось движение на некоторых участках железной дороги из-за сильных снегопадов.

В Нидерландах и Бельгии штормовой ветер на прошлой неделе вызвал смертельные случаи.