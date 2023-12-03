Британия совершит разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

Британские самолеты совершат разведывательные полеты над Восточным Средиземноморьем, в частности над Израилем и сектором Газа, чтобы помочь с поисками заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, британская сторона сотрудничает с партнерами во всем регионе, чтобы обеспечить освобождение заложников, в том числе похищенных британских граждан.

"В поддержку усилий по освобождению заложников Министерство обороны Великобритании будет осуществлять наблюдательные полеты над Восточным Средиземноморьем, в том числе в воздушном пространстве над Израилем и Газой", – говорится в сообщении.

В британском Минобороны подчеркнули, что самолеты будут невооружены, не будут выполнять боевых задач, а их целью будет исключительно поиск заложников.

Органам, ответственным за спасение заложников, будет передаваться только информация, касающаяся освобождения людей, добавили в ведомстве.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС, заявил, что "правильным ответом" на действия террористической группировки не является "уничтожение целой территории" или "бомбардировка гражданских объектов".

Кроме того, бельгийский премьер Александр де Кроо выразил обеспокоенность относительно возобновления боев в секторе Газа.