Британія здійснить розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників

Британські літаки здійснять розвідувальні польоти над Східним Середземномор'ям, зокрема над Ізраїлем і сектором Газа, щоб допомогти із пошуками заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, британська сторона співпрацює з партнерами в усьому регіоні, щоб забезпечити звільнення заручників, у тому числі викрадених британських громадян.

"На підтримку зусиль зі звільнення заручників Міністерство оборони Великої Британії здійснюватиме спостережні польоти над Східним Середземномор'ям, в тому числі в повітряному просторі над Ізраїлем і Газою", – йдеться у повідомленні.

У британському Міноборони підкреслили, що літаки будуть неозброєні, не виконуватимуть бойових завдань, а їхньою метою буде виключно пошук заручників.

Органам, відповідальним за порятунок заручників, буде передаватися лише інформація, що стосується звільнення людей, додали у відомстві.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи ескалацію конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, заявив, що "правильною відповіддю" на дії терористичного угрупування не є "знищення цілої території" або "бомбардування цивільних об'єктів".

Крім того, бельгійський прем'єр Александр де Кроо висловив занепокоєння щодо відновлення боїв у секторі Гази.