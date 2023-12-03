Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС, заявил, что "правильным ответом" на действия террористической группировки не является "уничтожение целой территории" или "бомбардировка гражданских объектов".

Его заявление приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Французский президент сомневается, что Израилю удастся полностью уничтожить ХАМАС.

"Если это (уничтожение ХАМАС – ред.) цель, то война продлится десять лет", – сказал он.

Макрон призвал "израильские власти уточнить свою цель" в этой борьбе.

Он также призвал "удвоить усилия для достижения длительного прекращения огня, обеспечить освобождение всех заложников, которые все еще удерживаются ХАМАС, и предоставить населению Газы помощь, в которой они срочно нуждаются".

В семь часов утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие. В понедельник Катар как посредник успешно провел переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС о продлении четырехдневного перемирия между ними еще на два дня.

Утром 30 ноября Армия обороны Израиля заявила о продолжении перемирия с ХАМАС.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушил перемирие в секторе Газа и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия.