В Белграде прошел многотысячный протест против фальсификации выборов

Тысячи людей вышли на митинг в столице Сербии в субботу, скандируя "Воры!" и обвиняя популистскую власть президента Александара Вучича в организации фальсификаций во время недавних всеобщих выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телекомпания N1.

Субботняя акция протеста инициативы ProGlas из-за нарушения волеизъявления избирателей на декабрьских выборах уже завершилась.

Несколько тысяч человек прошли от фонтана Теразия до Конституционного суда, символически показывая по дороге "красные карточки" учреждениям. Перед началом акции к толпе обратились некоторые инициаторы ProGlas и политики, а вице-председателя Партии свободы и справедливости Маринику Тепич, которая коротко выступила перед собравшимися, приветствовали с энтузиазмом.

Ранее инициаторы ProGlas призвали всех "единогласно, спокойно и решительно сказать, что они не согласны с переписыванием избирательного волеизъявления, что они не согласны с бессмысленностью демократии и верховенства права, и что они не согласны с рождением голой автократии в Сербии".

Эта инициатива напомнила в заявлении, что "из-за предательства избирательного волеизъявления граждан" она требует, чтобы новые парламентские и местные выборы в Сербии были проведены в течение шести месяцев, после процесса фундаментального изменения избирательных условий.

Пока неизвестно продолжит ли оппозиция свои протесты.

Стоит отметить, что в Сербии в субботу проходят перевыборы на около 30 избирательных участках, из которых три – в столице Белграде.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда, а избирком отказался проводить перевыборы. В столице вспыхнули протесты.

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