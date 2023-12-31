В Албании дошло до столкновений на похоронах из-за заключенного мэра-этнического грека

В Албании вспыхнули столкновения с полицией на похоронах бабушки этнического грека Фреди Белери, избранного мэром города Химара, но заключенного.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Напряженность началась, когда скорбящие начали аплодировать и выкрикивать имя Белери, когда его везли на кладбище в полицейском фургоне под очень строгой охраной.

Она усилилась после того, как его выпустили из машины лишь на 10 минут во время похорон, когда он все еще был в наручниках, при этом скорбящие насмехались над полицейскими и вступали в стычки, пытаясь добраться до избранного мэра, прежде чем его снова посадили в фургон и отвезли обратно в тюрьму.

Содержащийся под стражей по обвинению в фальсификации результатов голосования после местных выборов в мае, Белери получил шестичасовой отпуск, чтобы посетить похороны и поминки в доме своей бабушки после отпевания.

Албания имеет статус страны-кандидата на вступление в ЕС с 2014 года, но на многие годы застряла в переговорном процессе из-за того, что ее движение синхронизировать с Северной Македонией, которую "тормозили" требования Болгарии.

Недавно Греция пригрозила блокировать следующие этапы переговоров Албании из-за заключения этнического грека Фреди Белери, которого заподозрили в покупке голосов перед местными выборами, которые проходили в 2023 году.

Напомним, в мае мэром прибрежного албанского города Химара предварительно избрали Дионисиоса Альфреда Белери – представителя греческого меньшинства, которого незадолго до голосования задержали якобы по обвинению в подкупе избирателей.

Министерство иностранных дел Греции тогда потребовало немедленного освобождения Белери, намекая, что это дело может негативно повлиять на заявку Албании на вступление в Европейский Союз.