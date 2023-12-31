В Албанії дійшло до сутичок на похороні через ув’язненого мера-етнічного грека

В Албанії спалахнули сутички з поліцією на похороні бабусі етнічного грека Фреді Белері, обраного мером міста Хімара, але ув’язненого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Напруженість почалася, коли скорботні почали аплодувати і вигукувати ім'я Белері, коли його везли на кладовище в поліцейському фургоні під дуже суворою охороною.

Вона посилилася після того, як його випустили з машини лише на 10 хвилин під час поховання, коли він все ще був у наручниках, при цьому скорботні насміхалися над поліцейськими і вступали в сутички, намагаючись дістатися до обраного мера, перш ніж його знову посадили у фургон і відвезли назад до в'язниці.

Утримуваний під вартою за звинуваченням у фальсифікації результатів голосування після місцевих виборів у травні, Белері отримав шестигодинну відпустку, щоб відвідати похорон і поминки в будинку своєї бабусі після відспівування.

Албанія має статус країни-кандидата на вступ у ЄС з 2014 року, але на багато років застрягла у переговорному процесі через те, що її рух синхронізувати з Північною Македонією, яку "гальмували" вимоги Болгарії.

Віднедавна Греція пригрозила блокувати наступні етапи переговорів Албанії через ув’язнення етнічного грека Фреді Белері, якого запідозрили в купівлі голосів перед місцевими виборами, що проходили у 2023 році.

Нагадаємо, у травні мером прибережного албанського міста Хімара попередньо обрали Діонісіоса Альфреда Белері – представника грецької меншини, якого незадовго до голосування затримали нібито за звинуваченням у підкупі виборців.

Міністерство закордонних справ Греції тоді зажадало негайного звільнення Белері, натякаючи, що ця справа може негативно вплинути на заявку Албанії на вступ до Європейського Союзу.