Литва в следующем году получит американские ударные дроны Switchblade

Вооруженные силы Литвы в следующем году получат американские тактические барражирующие боеприпасы Switchblade 600.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

В ведомстве отметили, что на прошлой неделе министр обороны Арвидас Анушаускас посетил завод Корпорации оборонной промышленности США AeroVironment в Калифорнии, где осмотрел разрабатываемое оборудование и обсудил возможности дальнейшего сотрудничества.

Литва подписала контракт с правительством США на закупку боевых беспилотников Switchblade 600 в прошлом году.

Генеральный директор компании AeroVironment Вахид Наваби заверил литовского министра, что дроны будут поставлены в 2024 году.

"Это будет серьезным толчком для наших вооруженных сил, что позволит нам уничтожать бронированную технику противника на расстоянии до 40 километров. Мы уже видим эффекты от их применения в Украине", – сказал Анушаускас.

Вместе с этими боевыми беспилотниками Литва получит от США оборудование для запуска и управления дронами, тренажер для обучения персонала и пакет услуг по техническому обслуживанию.

Сейчас Литва имеет более 60 проектов по закупкам только с США. До конца этого года Литва и США подпишут соглашение о приобретении ракет AMRAAM.

Ранее с американцами договорились о закупке артиллерийских систем HIMARS.

Кроме того, Литва уже много лет покупает у США противотанковые ракетные комплексы Javelin и различные средства связи.