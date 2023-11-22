Тысячи педагогов возобновляют забастовку в Литве

В Литве учителя возобновляют протесты, требуя большего повышения зарплат, чем предлагает правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Профсоюз работников образования Литвы (LŠDPS) в среду возобновляет забастовку учителей и организует митинг возле Сейма.

Андрюс Навицкас, председатель профсоюза, сообщил, что в забастовке планируют принять участие более 3 000 учителей и более 200 учебных заведений.

По его словам, ожидается, что эта забастовка будет больше, чем предыдущая, состоявшаяся месяц назад, но не прогнозирует, как долго она продлится.

LŠDPS и Министерство образования, науки и спорта имеют разногласия по оплате труда учителей, нагрузке и уменьшению количества учеников в классах, что привело к забастовке в конце сентября, которая была временно приостановлена в середине октября.

В бюджете на следующий год правительство предлагает повысить зарплату учителям в два этапа: на 10% с января и еще раз на столько же с сентября, в результате чего средняя зарплата учителя вырастет до 130% от средней зарплаты по стране.

LŠDPS, однако, хочет, чтобы в следующем году зарплату учителям повысили дважды – каждый раз на 15%. По словам министерства, в государственном бюджете нет финансовых возможностей для выполнения этого требования.

В прошлом месяце четыре других профсоюза работников образования подписали коллективное соглашение с Министерством образования, науки и спорта.

Напомним, в начале лета в Румынии учителя забастовками добились повышения зарплаты.