Кулеба заверил, что Украина работает с США для одобрения допфинансирования

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина работает "на всех уровнях", чтобы Конгресс США как можно быстрее одобрил дополнительное финансирование для Украины, которое исчерпается уже к концу года.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Кулеба заверил, что работа с американской стороной по одобрению финансирования "не останавливается, ведется".

"В частности, на прошлой неделе я имел на полях министерской встречи НАТО разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. И хорошая часть этого разговора была посвящена этому вопросу. То, что я услышал от своего коллеги, обнадеживает", – добавил он.

"Это решение американской политики, американского парламента, поэтому оставим его им. Но на всех уровнях со стороны Украины продолжается работы для того, чтобы это решение было принято своевременно", – подытожил министр.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

На прошлой неделе он заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников. Между тем в Белом доме предупредили, что имеющиеся средства для помощи Украине закончатся до конца года.