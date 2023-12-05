Джонсон відповів Білому дому на застереження, що грошей для України лишилось до кінця року

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у вівторок надіслав листа у відповідь на заклик директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів Конгресу схвалити додаткове фінансування для України, бо наявних коштів вистачить лише до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

У листі Джонсон нагадав про зустріч із представниками адміністрації Джо Байдена у жовтні, під час якої він виклав передумови, за яких республіканці підтримають подальшу допомогу Україні.

Серед них він згадав "ухвалення трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів нашої країни", а також викладення Білим домом стратегії щодо "перемоги в Україні" та підзвітності допомоги.

"Конгрес і американський народ повинні отримати відповіді на наші неодноразові запитання, що стосуються: стратегії адміністрації щодо перемоги в Україні; чітко визначених і досяжних цілей; прозорості та підзвітності за вкладені туди гроші американських платників податків; і які конкретні ресурси необхідні для досягнення перемоги і стійкого миру", – написав спікер.

Питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний переговірник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Минулого тижня, однак, Джонсон заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят.