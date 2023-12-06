Партия Орбана подала резолюцию в парламент против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Партия премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес" подала в парламент резолюцию, в которой призвала правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В ней говорится, что политика расширения Евросоюза "должна оставаться объективным процессом, основанным на правилах и результатах".

"Начало переговоров о членстве с Украиной должно основываться на консенсусе между странами-членами ЕС... Условия для этого сегодня отсутствуют", – утверждают авторы документа.

В резолюции сказано, что лидеры ЕС должны сначала провести тщательную оценку того, как возможное членство Украины повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри Евросоюза, преимуществами которой пользуются более бедные страны ЕС, включая Венгрию.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

По данным СМИ, Орбан накануне призвал главу Евросовета Шарля Мишеля снять переговоры с Украиной о вступлении в ЕС с повестки дня предстоящего саммита Европейского совета.

Венгерский премьер ранее написал еще одно письмо президенту Евросовета, в котором пригрозил заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

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