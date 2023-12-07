Премьер Эстонии пыталась убедить Орбана в важности поддержки Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, во время которого, в частности, обсуждались вопросы Украины.

Об этом Каллас написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора она обсудила с Орбаном общие вопросы безопасности, включая безопасность границ ЕС.

"Перед саммитом Европейского совета я подчеркнула важность нашей дальнейшей долгосрочной поддержки Украины. Расширение ЕС – это также наша оборона и политика безопасности", – отметила эстонский премьер.

Венгрия, как известно, системно блокирует принятие на встрече лидеров Евросоюза любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 7 декабря венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

По данным СМИ, из-за оппозиции Будапешта государства Евросоюза до сих пор не пришли к согласию по формулировке итогового решения саммита ЕС.