ЕС осудил злонамеренные кибервмешательства в демократические процессы в связи с заявлением Британии

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил злонамеренные кибервмешательства в избирательные процессы и работу институтов после заявлений Британии с обвинениями в адрес ФСБ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Высокий представитель ЕС отметил, что страны Евросоюза пристально следят за потенциальными попытками кибератак с целью влияния на демократические процессы в ЕС, в частности в контексте предстоящих выборов.

"ЕС и страны-члены разделяют серьезное беспокойство Соединенного Королевства и других партнеров, изложенное в заявлениях от 7 декабря, и выражают полную солидарность с ними. Деятельность, создающая угрозу для добропорядочности, безопасности, демократических ценностей и принципов и самих основ функционирования демократических государств, неприемлема", – заявил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что такое поведение не соответствует нормам "ответственного" поведения государств в киберпространстве, и напомнил, что ЕС в 2020 году ввел санкции против лиц, которых считают ответственными за хакерскую атаку на Бундестаг.

Боррель отметил, что страны ЕС готовы защищать свои демократические и политические процессы.

"Мы сохраняем бдительность и готовы принять любые необходимые меры, предусмотренные инструментом EU Cyber Diplomacy Toolbox – в том числе применить санкции – для предупреждения и реагирования на неприемлемые кибератаки", – заявил главный дипломат ЕС.

Напомним, ранее в четверг правительство Великобритании обвинило российскую ФСБ в попытках вмешательства в политические процессы с помощью кибератак.

Ранее стало известно, что хакеры, связанные с РФ и Китаем, взломали самый опасный ядерный объект Британии.