Баку и Ереван договорились об обмене пленных и дальнейшей нормализации отношений

Власти Азербайджана и Армении в четверг объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установления мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В совместном заявлении аппараты премьер-министра Армении и президента Азербайджана соглашаются с тем, что "выпала историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе", и намерениями достичь мирного договора "на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности".

Из соображений гуманизма и "в качестве жеста доброй воли" Азербайджан согласился освободить 32 армянских военнослужащих, а Армения – двух азербайджанских.

Кроме того, Ереван решил отозвать заявку на проведение следующей Конференции ООН по изменению климата (COP29) в пользу Баку и призвал другие страны региона Восточной Европы поддержать Азербайджан.

В ответ Азербайджан поддерживает кандидатуру Армении на членство в Бюро Восточноевропейской группы государств COP.

"Армения и Азербайджан продолжат переговоры по реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут способствовать установлению взаимного доверия между двумя странами и положительно влиять на весь Южно-Кавказский регион", – подытоживается в заявлении.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Годы посредничества ЕС, США и России не смогли заставить Армению и Азербайджан подписать мирное соглашение. Обе так и не договорились о демаркации общей границы, где часто случаются пограничные столкновения.