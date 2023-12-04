Армения заявила о гибели военного из-за обстрела с азербайджанской стороны

В Армении заявили, что азербайджанские силы открыли огонь по армянским военным, в результате чего один армянский военнослужащий получил смертельное ранение.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении в понедельник, пишет "Европейская правда".

"4 декабря в районе 14:35 Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянской позиции, расположенной в районе Бардзруни (Вайоцдзорская область), в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части... МО Республики Армения Аракелян Герасим Аветикович", – говорится в сообщении.

С целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование, отметили в ведомстве.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Годы посредничества ЕС, США и России не смогли заставить Армению и Азербайджан подписать мирное соглашение. Обе так и не договорились о демаркации общей границы, где часто случаются пограничные столкновения.

Азербайджан, который имеет тесные связи с Турцией, в последние месяцы неоднократно отказывался от мирных переговоров при посредничестве США и ЕС, которых обвинял в проармянской предвзятости.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян говорил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.