В Германии загорелся автобус из Швеции, есть пострадавшие

Трое шведов пострадали в результате пожара в автобусе на территории Германии.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел со шведским автобусом вечером 7 декабря в земле Мекленбург-Передняя Померания на автобане 19.

Как сообщили в полиции, пассажиры во время движения заметили дым из дверей туалета внутри автобуса. 73-летний мужчина из Швеции, который там находился, получил серьезные ожоги и госпитализирован. Еще двое пассажиров в возрасте 63 и 76 лет получили незначительные травмы.

Полиция расследует версию поджога по неосторожности.

Автобус конфисковали на время расследования, а 40 пассажиров разместили на ночь в гостинице неподалеку.

Напомним, в начале недели в Германии во время сильного гололеда произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором погиб один ребенок.

В ноябре в ДТП автобуса с украинцами в Польше погибли 6-летняя девочка и две женщины.