У Німеччині загорівся автобус зі Швеції, є постраждалі

Троє шведів постраждали внаслідок пожежі в автобусі на території Німеччини.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Інцидент стався зі шведським автобусом ввечері 7 грудня у землі Мекленбург-Передня Померанія на автобані 19.

Як повідомили у поліції, пасажири під час руху помітили дим з дверей туалету всередині автобуса. 73-річний чоловік зі Швеції, який там перебував, отримав серйозні опіки та госпіталізований. Ще двоє пасажирів віком 63 і 76 років отримали незначні травми.

Поліція розслідує версію підпалу через необережність.

Автобус конфіскували на час розслідування, а 40 пасажирів розмістили на ніч у готелі неподалік.

Нагадаємо, на початку тижня у Німеччині під час сильної ожеледі сталася ДТП за участю шкільного автобуса, у якій загинула одна дитина.

В листопаді у ДТП автобуса з українцями в Польщі загинули 6-річна дівчинка та дві жінки.