FT: ЕС предоставит странам-членам полномочия блокировать импорт российского газа

Европейский Союз намерен предоставить своим странам-членам право блокировать доступ компаниям из России и Беларуси к своим газопроводам и терминалам сжиженного газа.

Об этом сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на проект решения Брюсселя, пишет "Европейская правда".

Государства-члены ЕС могут иметь право "частично или, если это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре со стороны газовых операторов из России и Беларуси, чтобы защитить свои жизненно важные интересы безопасности, говорится в проекте документа.

Один высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что это предложение может стать основой для расторжения контрактов между компаниями Евросоюза и российскими поставщиками газа без необходимости платить большие штрафы за расторжение контрактов.

Ожидается, что участники переговоров от стран-членов ЕС и Европарламента одобрят предварительный текст решения в пятницу, говорится в сообщении.

Ранее ЕС реализовал инициативу совместных закупок газа, чтобы пополнить запасы газа накануне зимы и избежать повторения прошлогодних рекордно высоких цен на энергоносители и беспокойства относительно дефицита в Европе.

Страны-члены ЕС также сейчас обсуждают предложение Европейской комиссии по 12-му пакету экономических санкций против РФ в ответ на ее вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Ранее Bloomberg писал, что предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 млрд евро, в частности запрет экспорта станков и деталей машин, с помощью которых Россия производит оружие.