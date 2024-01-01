В Норвегии в первый день года трудности на дорогах из-за сильного снегопада

В Норвегии в первый день нового года ожидают трудностей на дорогах из-за сильного снегопада, тысячи потребителей остались без света.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

На юге страны в ночь с субботы на воскресенье выпало от 30 см до почти метра снега. Еще вечером автодорожная администрация призвала водителей по возможности отказаться от поездок и под свою ответственность оценить, позволит ли погода добраться до места назначения.

TOR ERIK SCHRØDER / NTB

PHOTO: KENNET KLOKSETH PEDERSEN

Метрополитен Осло утром сообщил, что из-за последствий снегопада некоторые станции временно не будут работать.

В районе Агдер почти 5000 домохозяйств встречали новый год без света. Ремонтные бригады не смогли быстро выехать туда из-за заметенных снегом дорог.

На отдельных дорогах ввели режим движения колоннами – норвежскую практику передвижения в очень сложных зимних условиях, когда впереди колонны едет снегоуборочная техника, а за ней движется группа водителей.

Численность авто в колонне зависит от загруженности направления и сложности ситуации. Иногда ожидать выезда приходится много часов, поэтому принято иметь с собой значительный запас теплых вещей, еды, топлива и оборудование на случай застревания автомобиля в снегу.

Напомним, на прошлой неделе значительные логистические проблемы из-за непогоды наблюдались в Британии. В частности, из-за подтопления тоннеля один день не курсировали поезда Eurostar, что сорвало предновогодние планы тысячам людей.

В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды в нем самый высокий с 2013 года.