Поезда Eurostar из Британии в Европу, которые отменяли из-за подтопления, снова курсируют

Поезда Eurostar, соединяющие Лондон и ближайшие европейские столицы под Ла-Маншем, снова курсируют после устранения подтопления в тоннеле вблизи Лондона.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В результате подтопления тоннеля возле одной из станций в ночь на 30 декабря все рейсы Eurostar на субботу пришлось отменить, что сорвало праздничные планы тысячам пассажиров.

Поздно вечером компания подтвердила, что с 31 декабря сообщение получится восстановить, но предостерегла, что ожидает аншлаг на станциях из-за пассажиров, которым не удалось поехать накануне.

Британские операторы внутренних рейсов Southeastern и Thameslink также предупредили, что курсирование поездов восстановлено лишь частично.

Специалисты еще продолжают выяснять, что именно вызвало критическое подтопление тоннеля. Звучат предположения, что это могла быть труба компании по водоснабжению и водоотводу Thames Water, или же проблема с противопожарной системой.

Тем временем метеорологи предупредили британцев о новом сильном ветре и ливнях, которые могут снова вызвать логистические проблемы и перебои с электроснабжением.

Желтый уровень предупреждения объявили на юге Англии и Уэльса с 10 утра до полуночи.

Напомним, во время предыдущего шторма "Геррит" в Британии остались без света десятки тысяч людей, а в районе Манчестера возник смерч, который нанес значительный ущерб местным жителям.