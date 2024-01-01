У Норвегії в перший день року труднощі на дорогах через сильний снігопад

У Норвегії в перший день нового року очікують труднощів на дорогах через сильний снігопад, тисячі споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

На півдні країни в ніч з суботи на неділю випало від 30 см до майже метра снігу. Ще увечері автодорожна адміністрація закликала водіїв за можливості відмовитися від поїздок та під свою відповідальність оцінити, чи дозволить погода дістатися до місця призначення.

TOR ERIK SCHRØDER / NTB

PHOTO: KENNET KLOKSETH PEDERSEN

Метрополітен Осло вранці повідомив, що через наслідки снігопаду деякі станції тимчасово не працюватимуть.

У районі Агдер майже 5000 домогосподарств зустрічали новий рік без світла. Ремонтні бригади не змогли швидко виїхати туди через заметені снігом дороги.

На окремих дорогах запровадили режим руху колонами – норвезьку практику пересування у складних зимових умовах, коли попереду колони їде снігоприбиральна машина, а за нею рухається група водіїв.

Чисельність авто у колоні залежить від завантаженості напрямку і складності ситуації. Іноді очікувати виїзду доводиться багато годин, тож прийнято мати з собою значний запас теплих речей, їжі, пального і обладнання на випадок застрягання авто у снігу.

Нагадаємо, минулого тижня значні логістичні проблеми через негоду спостерігалися у Британії. Зокрема, через підтоплення тунелю один день не курсували потяги Eurostar, що зірвало передноворічні плани тисячам людей.

У Будапешті Дунай вийшов з берегів, рівень води у ньому найвищий з 2013 року.