В Стамбуле прошла огромная пропалестинская демонстрация

В Стамбуле 31 декабря прошел молебен и многотысячная акция в поддержку палестинцев.

Об этом сообщает государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Акцию созвал Фонд турецкой молодежи TÜGVA, среди членов которого – сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соорганизаторами называют более 300 общественных объединений.

Участники сначала приняли участие в молебнах по погибшим палестинцам в нескольких мечетях Стамбула или рядом с ними, поскольку не для всех нашлось место внутри.

После этого люди двинулись в направлении Галатского моста с призывами к наказанию Израиля и в поддержку палестинского народа и группировки ХАМАС.

В шествии приняли участие в том числе министр молодежи и спорта и бывший спикер парламента, а также сын президента Эрдогана Билял Эрдоган.

Перед этим крупнейший пропалестинский митинг в Турции организовали в октябре на территории аэропорта Ататюрка в Стамбуле, в нем участвовал лично президент Эрдоган.

Недавно президент Турции заявил, что для него премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера.