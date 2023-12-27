Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера, сравнив операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС в Газе с истреблением нацистами евреев.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
"Раньше они плохо говорили о Гитлере. Чем вы отличаетесь от Гитлера? Они заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, является чем-то меньшим, чем то, что делал Гитлер? Нет", – сказал Эрдоган.
Он заявил, что Турция будет приветствовать академиков и ученых, которые подвергаются преследованиям за свои взгляды на войну в Газе, добавив, что западные страны, которые поддерживают Израиль, являются соучастниками "военных преступлений".
"Он (Нетаньяху) богаче Гитлера, он получает всяческую поддержку Запада, Соединенных Штатов. И что они сделали со всей этой поддержкой? Они убили более 20 тысяч жителей Газы", – добавил Эрдоган.
Несмотря на критику операции Израиля Турция поддерживает с ним торговые связи, что вызывает негативную реакцию со стороны оппозиционных партий и Ирана.
Анкара заявляет, что торговля с Израилем резко сократилась с 7 октября, когда палестинская боевая группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого погибло 1200 человек, что заставило Еврейское государство начать войну против ХАМАС.
В отличие от своих западных союзников и некоторых арабских стран, Турция не считает ХАМАС террористической организацией.
Напомним, четыре государства ЕС предложили созвать международную мирную конференцию с целью реализации решения о двух государствах - Израиля и Палестины.
А Соединенные Штаты, по данным СМИ, ведут переговоры с палестинцами и международным сообществом о возможности "обновления" Палестинской администрации при сохранении руководства Махмуда Аббаса.
Ранее Белый дом указал, что в отличие от действий россиян в Украине, израильтяне не делают убийства, пытки и изнасилования гражданского населения в Газе целью войны, ведь это не входит в их планы и они не пытаются намеренно убивать гражданских.