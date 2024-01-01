У Стамбулі пройшла велетенська пропалестинська демонстрація

У Стамбулі 31 грудня пройшов молебен та багатотисячна акція на підтримку палестинців.

Про це повідомляє державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Акцію скликала Фундація турецької молоді TÜGVA, серед членів якого – син президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Співорганізаторами називають понад 300 громадських об’єднань.

Учасники спершу взяли участь у молебнах за загиблими палестинцями в кількох мечетях Стамбула або поруч з ними, оскільки не для всіх знайшлося місце всередині.

Після того люди рушили у напрямку Галатського мосту із закликами до покарання Ізраїлю та на підтримку палестинського народу та угруповання ХАМАС.

У ході взяли участь у тому числі міністр молоді та спорту і колишній спікер парламенту, а також син президента Ердогана Білял Ердоган.

Перед цим найбільший пропалестинський мітинг у Туреччині організували в жовтні на території аеропорту Ататюрка у Стамбулі, у ньому брав участь особисто президент Ердоган.

Нещодавно президент Туреччини заявив, що для нього прем'єр Ізраїлю нічим не відрізняється від Гітлера.