Си сказал Байдену, что Китай и США должны стремиться к мирному сосуществованию

Китайский лидер Си Цзиньпин в письме к президенту США Джо Байдену заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".

Как сообщает "Европейская правда", текст письма, написанного по случаю годовщины установления дипломатических отношений между США и Китаем, приводит Bloomberg.

"За последние 45 лет китайско-американские отношения выдержали штормы и продвинулись вперед", – написал Си.

Глава КНР отметил, что эти отношения "не только улучшили благосостояние людей из обеих стран, но и способствовали глобальному миру, стабильности и процветанию".

Байден также написал письмо Си, в котором написал, что отношения между США и Китаем способствовали процветанию и возможностям для обеих стран, а также для остального мира.

"Я с нетерпением жду развития прогресса, достигнутого нашими предшественниками, а также наших встреч и дискуссий, чтобы продолжать продвигать отношения между США и Китаем", – добавил он.

Напомним, в ноябре Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

Всего через несколько часов после встречи Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".

Министерство иностранных дел Китая назвало его слова крайне "неправильной и безответственной политической манипуляцией".