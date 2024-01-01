Си сказал Байдену, что Китай и США должны стремиться к мирному сосуществованию
Китайский лидер Си Цзиньпин в письме к президенту США Джо Байдену заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".
Как сообщает "Европейская правда", текст письма, написанного по случаю годовщины установления дипломатических отношений между США и Китаем, приводит Bloomberg.
"За последние 45 лет китайско-американские отношения выдержали штормы и продвинулись вперед", – написал Си.
Глава КНР отметил, что эти отношения "не только улучшили благосостояние людей из обеих стран, но и способствовали глобальному миру, стабильности и процветанию".
Байден также написал письмо Си, в котором написал, что отношения между США и Китаем способствовали процветанию и возможностям для обеих стран, а также для остального мира.
"Я с нетерпением жду развития прогресса, достигнутого нашими предшественниками, а также наших встреч и дискуссий, чтобы продолжать продвигать отношения между США и Китаем", – добавил он.
Напомним, в ноябре Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.
Всего через несколько часов после встречи Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".
Министерство иностранных дел Китая назвало его слова крайне "неправильной и безответственной политической манипуляцией".