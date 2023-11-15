Байден и Си начали саммит в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден в среду поздравил китайского лидера Си Цзиньпина в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Встреча американского и китайского лидеров происходит в имении Filoli Historic House & Garden, построенном в начале ХХ века.

ФОТО: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

В заявлении перед встречей Байден подчеркнул необходимость поддержания каналов коммуникации между двумя государствами, в том числе и на самом высоком уровне, "без ложных представлений и недоразумений". Он также упомянул необходимость сотрудничать в вопросах изменения климата, противодействия наркоторговле и развития искусственного интеллекта.

В свою очередь лидер Китая подчеркнул непростой характер отношений Пекина с Вашингтоном за последние 50 лет, которые, "несмотря на перипетии, продолжают двигаться вперед".

"Для двух великих стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, повернуться спиной друг к другу – не вариант. Одна сторона неспособна превзойти другую, а конфликт и конфронтация несут невыносимые последствия для обеих сторон", – добавил Си.

Последний раз Байден и Си Цзиньпин виделись на полях саммита "Группы двадцати" в ноябре 2022 года, а в Штаты китайский лидер не приезжал последние четыре года, прежде всего в связи с пандемией коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его целью во время переговоров с главой Китая Си Цзиньпином является восстановление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными.

Между обеими странами в последние годы возникли непростые отношения из-за обострения геополитических противоречий в Юго-Восточной Азии, в частности вопроса Тайваня, экономической конкуренции, а также полномасштабного вторжения России в Украину.