Сі сказав Байдену, що Китай і США повинні прагнути до мирного співіснування

Китайський лідер Сі Цзіньпін у листі до президента США Джо Байдена заявив що їхні країни повинні прагнути до "мирного співіснування".

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа, написаного з нагоди річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Китаєм, наводить Bloomberg.

"За останні 45 років китайсько-американські відносини витримали шторми і просунулися вперед", – написав Сі.

Глава КНР зазначив, що ці відносини "не лише покращили добробут людей з обох країн, але й сприяли глобальному миру, стабільності і процвітанню".

Байден також написав листа Сі, в якому написав, що відносини між США і Китаєм сприяли процвітанню і можливостям для обох країн, а також для решти світу.

"Я з нетерпінням чекаю на розвиток прогресу, досягнутого нашими попередниками, а також на наші зустрічі і дискусії, щоб продовжувати просувати відносини між США і Китаєм", – додав він.

Нагадаємо, у листопаді Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

Всього через кілька годин після зустрічі Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором".

Міністерство закордонних справ Китаю назвало його слова вкрай "неправильною і безвідповідальною політичною маніпуляцією".