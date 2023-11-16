Китай возмутился из-за слов Байдена о "диктаторе" Си

Министерство иностранных дел Китая осудило в четверг, 16 ноября, слова президента США Джо Байдена, который назвал диктатором китайского лидера Си Цзиньпина.

Об этом заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин, которую цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Пекин "выступает решительно против" таких высказываний.

"Это заявление является крайне неправильным и безответственной политической манипуляцией", – сказала пресс-секретарь китайского МИД.

Она добавила, что "всегда найдутся люди со скрытыми мотивами", которые будут пытаться навредить американско-китайским отношениям, но "им это не удастся".

Мао Нин отказалась уточнить, кого имеет в виду, говоря о таких людях.

Напомним, Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" всего через несколько часов после их личной встречи.

В июне Байден также назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.