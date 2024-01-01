Количество нелегалов, которые на лодках пересекают Ла-Манш, снизилось

Количество нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш, в 2023 году сократилось более чем на треть по сравнению с 2022 годом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC со ссылкой на британские правительственные данные.

Общее количество прибывших в 2023 году составило 29 437 человек. Этот показатель – на 36% ниже, чем рекордные 45 774 прибытия за весь 2022 год.

В августе прошлого года количество мигрантов, которые пересекли Ла-Манш на небольших лодках с момента начала наблюдений в 2018 году, в целом достигло более 100 тысяч.

Союз иммиграционных служб (ISU) заявил, что в следующем году ожидают большее количество малых лодок, на которых мигранты прибывают в Британию.

"Пограничным силам нужно продолжать выделять ресурсы – и стране нужно продолжать выделять ресурсы – для того, чтобы иметь дело с большим количеством мигрантов", – отметила Люси Моретон из ISU.

Данные 2023 года превышают показатели 2021 года, когда 28 526 человек пересекли Ла-Манш.

Напомним, недавно Великобритания и Руанда подписали обновленную договоренность о депортации в страну искателей убежища, которые нелегально прибыли в Соединенное Королевство.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, особенно после публикации данных, что в 2022 году иммиграция в Британию установила рекорд.