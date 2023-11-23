Миграция в Британию в 2022 году была рекордной, несмотря на действия правительства консерваторов

Чистая миграция, то есть разница между прибывшими и эмигрантами, в Великобритании в 2022 году составила рекордные 745 тысяч, несмотря на политику правительств правящей Консервативной партии по противодействию иммиграции.

Об этом свидетельствуют последние данные Управления национальной статистики Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Британское статистическое ведомство в новом отчете пересмотрело в сторону увеличения на 139 тысяч данные о чистой миграции в страну за 2022 год, которая ранее оценивалась в 606 тысяч человек. Причиной назвали "неожиданные тенденции" в поведении мигрантов.

Для сравнения: в 2021 году чистая миграция в Британию составляла 488 тысяч человек.

Что касается более актуальных данных, то за год по состоянию до июня 2023 года, по оценке британского статистического управления, в Британию приехали 1,2 миллиона человек, а выехали из нее 508 тысяч, то есть чистая миграция составила 672 тысячи.

"Хотя еще слишком рано говорить, это начало новой тенденции к снижению, последние оценки указывают на замедление иммиграции в сочетании с ростом эмиграции", – говорится в отчете.

Там указывают, что большинство новоприбывших в Британии были из стран, не входящих в Европейский Союз, что соответствует тенденции, которая наблюдается после референдума о Brexit 2016 года.

Иммиграция уже давно является ключевым политическим вопросом в Британии и будет таковым на грядущих всеобщих выборах, которые ожидаются в следующем году.

Правительства Консервативной партии Британии, находящиеся у власти с 2010 года, постоянно говорят о необходимости бороться с высоким уровнем иммиграции. Выход из ЕС некоторые консерваторы также подавали как возможность усилить контроль за границами.

В апреле 2022 года правительство Британии объявило о новом плане решения проблемы с наплывом мигрантов. Согласно ему, каждый, кто прибывает в Британию законным путем, должен будет выслан в Руанду и ждать рассмотрения заявки на получение убежища там.

Эта схема, разработанная еще при премьерстве Бориса Джонсона, была краеугольным камнем в миграционной политике правительства Сунака, а его обещание "остановить лодки" с мигрантами через Ла-Манш – одним из пяти основных обещаний. Но Верховный суд Британии признал такую политику незаконной.