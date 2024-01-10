СМИ: Советник Байдена обсудил в Катаре освобождение захваченных ХАМАС заложников

Топ-советник президента США Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк накануне ездил в Катар, чтобы обсудить напряженность на Ближнем Востоке и усилия по освобождению заложников, которые удерживаются в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Макгерк встречался с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани.

И США, и Катар скрывали факт поездки. Белый дом и посольство Катара в Вашингтоне не дали ответа на запрос о встрече.

Катар вместе с Египтом пытается выступить посредником между Израилем и ХАМАС по новому соглашению об освобождении заложников. Среди заложников, которые до сих пор удерживаются в Газе, есть несколько американцев.

Как отмечается, дискуссии по освобождению заложников возобновились на этой неделе после того, как группировка ХАМАС приостановила их из-за ликвидации одного из своих главарей Салеха аль-Арури.

Напомним, во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с израильскими чиновниками в рамках своего визита на Ближний Восток, направленного на недопущение дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта и поиска путей его урегулирования.

Глава Госдепа, в частности, назвал "безосновательным" иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде из-за боевых действий в секторе Газа.