Укр Рус Eng

Блинкен считает безосновательными обвинения Израиля в геноциде

Вторник, 9 января 2024, 21:26

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал "безосновательным" иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде из-за боевых действий в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом он заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве во вторник, 9 января.

По мнению госсекретаря США, обвинения Израиля в геноциде отвлекают от усилий, направленных на преодоление гуманитарного кризиса и предотвращения распространения войны на Ближнем Востоке.

"Обвинения в геноциде являются безосновательными. Это особенно обидно, учитывая, что те, кто нападает на Израиль – ХАМАС, "Хезболла", хуситы, а также поддерживающий их Иран – продолжают открыто призывать к уничтожению Израиля и массовому убийству евреев", – напомнил он.

Блинкен: Эскалация конфликта - не в интересах Израиля и "Хезболлы"

Блинкен также сообщил, что Израиль согласился позволить ООН провести так называемую оценочную миссию, чтобы начать процесс предоставления возможности палестинцам, которые были вынуждены выехать из сектора Газа, вернуться домой.

"Как я уже говорил премьер-министру (Израиля. – Ред.), Соединенные Штаты однозначно отвергают любые предложения, выступающие за переселение палестинцев за пределы Газы, и премьер-министр подтвердил мне сегодня, что это не является политикой израильского правительства", – добавил госсекретарь.

Напомним, в прошлом месяце Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинского населения в секторе Газа.

Блинкен во вторник встретился с израильскими чиновниками в рамках своего визита на Ближний Восток, направленного на недопущение дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта и поиска путей его урегулирования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Израиль США