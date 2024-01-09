Блинкен считает безосновательными обвинения Израиля в геноциде

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал "безосновательным" иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде из-за боевых действий в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом он заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве во вторник, 9 января.

По мнению госсекретаря США, обвинения Израиля в геноциде отвлекают от усилий, направленных на преодоление гуманитарного кризиса и предотвращения распространения войны на Ближнем Востоке.

"Обвинения в геноциде являются безосновательными. Это особенно обидно, учитывая, что те, кто нападает на Израиль – ХАМАС, "Хезболла", хуситы, а также поддерживающий их Иран – продолжают открыто призывать к уничтожению Израиля и массовому убийству евреев", – напомнил он.

Блинкен также сообщил, что Израиль согласился позволить ООН провести так называемую оценочную миссию, чтобы начать процесс предоставления возможности палестинцам, которые были вынуждены выехать из сектора Газа, вернуться домой.

"Как я уже говорил премьер-министру (Израиля. – Ред.), Соединенные Штаты однозначно отвергают любые предложения, выступающие за переселение палестинцев за пределы Газы, и премьер-министр подтвердил мне сегодня, что это не является политикой израильского правительства", – добавил госсекретарь.

Напомним, в прошлом месяце Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинского населения в секторе Газа.

Блинкен во вторник встретился с израильскими чиновниками в рамках своего визита на Ближний Восток, направленного на недопущение дальнейшей эскалации арабо-израильского конфликта и поиска путей его урегулирования.