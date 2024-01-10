ЗМІ: Радник Байдена обговорив у Катарі звільнення захоплених ХАМАС заручників

Топ-радник президента США Джо Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк напередодні їздив у Катар, щоб обговорити напруженість на Близькому Сході і зусилля зі звільнення заручників, які утримуються в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

За даними порталу, Макгерк зустрічався з прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдель Рахманом Аль Тані.

І США, і Катар приховували факт поїздки. Білий дім і посольство Катару у Вашингтоні не дали відповіді на запит щодо зустрічі.

Катар разом з Єгиптом намагається виступити посередником між Ізраїлем і ХАМАС щодо нової угоди про звільнення заручників. Серед заручників, які досі утримуються в Газі, є кілька американців.

Як зазначають, дискусії щодо звільнення заручників відновилися цього тижня після того, як угруповання ХАМАС призупинило їх через ліквідацію одного зі своїх ватажків Салеха аль-Арурі.

Нагадаємо, у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з ізраїльськими посадовцями у межах свого візиту на Близький Схід, спрямованого на недопущення подальшої ескалації арабо-ізраїльського конфлікту та пошуку шляхів його врегулювання.

Глава Держдепу, зокрема, назвав "безпідставним" позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді через бойові дії у секторі Гази.