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В Украине появится советник США по инфраструктурным проектам

Среда, 8 ноября 2023, 19:35

В Украине появится советник Соединенных Штатов по инфраструктурным проектам в рамках восстановления, на эту должность назначат Роберта Меринера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время визита в Киев объявил министр транспорта США Пит Буттиджедж.

Буттиджедж прибыл в украинскую столицу поездом утром 8 ноября и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр рассказал, что его визит связан с назначением советника США по инфраструктурным вопросам, который будет работать в Киеве.

"Этот советник будет базироваться в Киеве, чтобы оказывать техническую поддержку в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению страны. Это один из множества способов, как США продолжают поддерживать украинский народ в долгосрочной перспективе и обеспечивать соединенность Украины с миром", – рассказал Буттиджедж.

В коммюнике Министерства транспорта США о визите детализировали, что этим советником станет Роберт Мэринер.

Мэринер выполнял инженерные проекты для Воздушных сил и Военно-морского флота США и много десятилетий работал в различных проектах в сфере транспорта. Среди прочего, он был советником по транспортным вопросам при посольстве США в Кабуле.

Напомним, в сентябре США назначили спецпредставителя по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, полномочия которой охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Читайте также интервью Прицкер "Европейской правде": "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".

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