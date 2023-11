В Украине появится советник США по инфраструктурным проектам

В Украине появится советник Соединенных Штатов по инфраструктурным проектам в рамках восстановления, на эту должность назначат Роберта Меринера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время визита в Киев объявил министр транспорта США Пит Буттиджедж.

Буттиджедж прибыл в украинскую столицу поездом утром 8 ноября и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Happy to welcome @SecretaryPete to Ukraine. Our message today is clear: the United States supports Ukraine and the Ukrainian people. pic.twitter.com/zVNXiKpt7b

Министр рассказал, что его визит связан с назначением советника США по инфраструктурным вопросам, который будет работать в Киеве.

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here.