Спецпредставитель США по восстановлению Украины рассказала, чем будет заниматься на должности

Полномочия спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Пенни Прицкер рассказала, что в ее задачи входит работа с правительством Украины, с правительством США и послом Бриджит Бринкс, а также другими союзниками в вопросах, связанных с экономическим восстановлением Украины.

"Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления – это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и так далее", – отметила Прицкер.

Составляющей ее задач будет также работа с частным сектором.

"Я буду убеждать компании в различных секторах экономики – в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве критически важных материалов и ИТ-технологиях – инвестировать в Украину. Надо, чтобы бизнес понял, что сейчас есть возможности для инвестиций в Украину", – рассказала она.

Кроме того, Пенни Прицкер будет входить в межведомственную донорскую координационную платформу и там будет сотрудничать с правительствами других стран-союзниц, Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, частным сектором.

"И, конечно, это требует общения как с Конгрессом, где я буду коммуницировать успехи Украины сейчас и после войны, так и с диаспорой в США относительно возможностей, которые существуют в Украине", – добавила она.

Напомним, о назначении спецпредставителя по вопросам восстановления Украины президент США Джо Байден объявил 14 сентября.

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