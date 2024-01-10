Осужденный экс-глава МВД Польши объявил голодовку

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в заявлении на имя министра юстиции объявил голодовку с первого дня заключения.

Как передает "Европейская правда", об этом информирует RMF24.

Каминский заявил, что считает свое осуждение и действия по лишению его депутатского мандата актами политической мести. "Поэтому, как политический заключенный, с первого дня заключения я начинаю голодовку.

Я требую немедленного освобождения из тюрьмы всех членов бывшего руководства CBA (Центрального антикоррупционного бюро Польши. – Ред.), на которые распространяется акт помилования, изданный в 2015 году президентом Республики Польша", – говорится в заявлении Каминского.

"Это индивидуальное решение Мариуша Каминьского", – так прокомментировала заявление политика заместитель министра юстиции Мария Эйхарт.

В то же время она заверила, что Мариуш Каминьский и экс-заместитель министра Мацей Вонсик не соответствуют европейским критериям, чтобы считаться политическими заключенными.

Политиков ныне оппозиционной партии "Право и справедливость" во вторник задержала полиция в президентском дворце, где они находились.

Напомним, Каминьский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминьский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток СВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Оба политика, избранных от "Права и справедливости" на последних выборах в октябре, должны были бы лишиться мандата после приговора. Но пока он находился на апелляции, Каминьский и Вонсик ходили на заседания Сейма и, по сообщениям, даже участвовали в голосовании.

Накануне, в понедельник, суд отклонил ходатайство фигурантов о пересмотре дела и одобрил ордер на их перевод в тюрьму.