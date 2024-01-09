Приговоренные к заключению экс-руководители МВД Польши скрываются у президента

Депутаты Сейма Польши от бывшей партии власти "Право и справедливость" Мариуш Каминский и Мацей Вонсик, осужденные по так называемому земельному делу, весь вторник находятся в Президентском дворце после того, как суд выдал ордера на их перевод в тюрьму.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале RMF FM.

Утром 9 января полиция Польши получила документы на основании решения суда, уполномочивающих их забрать Каминского и Вонсика в тюрьму.

Но депутаты "ПиС", как выяснилось, с утра находятся в Президентском дворце якобы по приглашению Анджея Дуды. Оба ненадолго вышли к журналистам, где заявили, что в Польше создается "мрачная диктатура".

"Если мы попадем в тюрьму, мы будем политзаключенными. Президент хочет избежать этого любой ценой. Мы очень благодарны ему за это. Мы все еще являемся депутатами Сейма, хотя незаконные действия совершают маршалок (спикер Сейма Шимон. – Ред.) Главное и сеймовое большинство", – добавил Каминский.

Они также объявили, что 11 января ПиС проведет у здания Сейма акцию протеста, и выразили желание прийти туда и "встретиться с порядочными поляками".

Неизвестно, как долго будут политики находиться в Президентском дворце.

Напомним, Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро (ЦБА), а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток ЦВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Президент Польши Анджей Дуда тогда назвал решение суда в отношении депутатов "ПиС" незаконным и даже издал указ об их помиловании, нарушив закон, поскольку на тот момент приговоры еще не вступили в законную силу.