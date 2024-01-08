Суд в Польше разрешил арестовать экс-руководителей МВД, осужденных за превышение полномочий

Исполнительный суд Польши в понедельник, 8 января, выдал ордера на арест политиков бывшей партии власти "Право и справедливость" Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, осужденных за сделки во время работы в Министерстве внутренних дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Дело Каминского и Вонсика в исполнительной части рассматривал новый судья, потому что предыдущий ушел в отпуск. Он отклонил поданные ранее адвокатами политиков ходатайства о смягчении или отсрочке приговора.

После этого судья составил приказ об исполнении приговора в отношении политиков ПиС и "приказы об их доставке в учреждения исполнения наказаний". Теперь вопрос о задержании Каминского и Вонсика будет решаться в тот момент, когда эти ордера передадут полиции.

По данным RMF FM, наиболее вероятным является сценарий, по которому ордера будут вручены утром во вторник, 9 января. После этого к Каминскому и Вонсику должен приехать полицейский патруль, который доставит их в тюрьму.

Напомним, Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро (ЦБА), а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток ЦВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Президент Польши Анджей Дуда тогда назвал решение суда в отношении депутатов ПиС незаконным и даже издал указ об их помиловании, нарушив закон, поскольку на тот момент приговоры еще не вступили в законную силу.

В свою очередь в подвешенном состоянии оставался вопрос мандатов Каминского и Вонсика. Спикер польского Сейма Шимон Головня долгое время уклоняется от решения поставить на голосование лишение депутатов полномочий.