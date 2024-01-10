Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли существенно сократила разрыв в рейтингах с экс-президентом Дональдом Трампом перед первичными выборами республиканцев в ключевом штате Нью-Гэмпшир.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос CNN.

Согласно исследованию, поддержка Хейли выросла на 12 процентных пунктов со времени последнего опроса CNN/UNH в ноябре, что продолжает восходящую траекторию ее рейтинга, начавшуюся прошлым летом. В то же время показатели ее оппонентов, включая Трампа, остаются стабильными или немного снижаются с осени.

Трамп все еще удерживает значительное преимущество в опросе – его поддерживают 39% вероятных республиканских избирателей в Нью-Гэмпшире по сравнению с 32% у Хейли.

Остальные кандидаты от республиканцев значительно отстают: бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи имеет 12% поддержки, предприниматель Вивек Рамасвами – 8%, губернатор Флориды Рон Десантис – 5%, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон – менее 1%.

Поддержка Хейли резко выросла среди избирателей, зарегистрированных как незадекларированные (термин, используемый в Нью-Гэмпшире для обозначения независимых избирателей) – с ноября она поднялась на 18 процентных пунктов в этой группе.

Ее рейтинг также вырос на 20 процентных пунктов среди идеологически умеренных. Эти успехи были достигнуты на фоне активизации ее кампании в штате, в том числе благодаря поддержке в прошлом месяце от губернатора Нью-Гэмпшира Криса Сунуну.

Праймериз Республиканской партии в штате, где преобладают более умеренные избиратели, а также избиратели с меняющимися убеждениями, состоятся 23 января.

Опрос общественного мнения, проведенный Reuters/Ipsos в декабре, показал, что 61% республиканцев заявили, что проголосуют за Трампа на праймериз.

Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, его ближайшие соперники, получили поддержку 11% республиканцев. И Хейли, и Десантис показали значительно лучшие результаты в некоторых опросах на уровне штатов, хотя ни один из них не приблизился к тому, чтобы затмить Трампа.

В опросе для The Wall Street Journal в декабре Трамп опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена.