Штаб Трампа рассчитывает до середины марта собрать поддержку для выдвижения в президенты  

Команда экс-президента США Дональда Трампа прогнозирует, что он может официально получить номинацию в президентские кандидаты от Республиканской партии до 19 марта, учитывая его лидерство в опросах в штатах, где состоятся праймериз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник высокопоставленный представитель кампании Трампа, сообщило агентство Reuters.

Команда Трампа считает, что экс-президент может получить поддержку 1 478 делегатов к тому времени. Этого будет более чем достаточно, чтобы получить большинство из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата на Национальном съезде Республиканской партии, который состоится в июле в Милуоки.

Во время последних республиканских президентских праймериз в 2016 году Трамп формально набрал необходимое количество делегатов, чтобы получить номинацию, только в конце мая.

Трамп уверенно лидирует на республиканских праймериз накануне борьбы за президентство в 2024 году. Опрос общественного мнения, проведенный Reuters/Ipsos на прошлой неделе, показал, что 61% республиканцев заявили, что проголосуют за бывшего президента на праймериз.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, его ближайшие соперники, получили поддержку 11% республиканцев. И Хейли, и ДеСантис показали значительно лучшие результаты в некоторых опросах на уровне штатов, хотя ни один из них не приблизился к тому, чтобы затмить Трампа.

В опросе для The Wall Street Journal в декабре Трамп опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Ранее СМИ сообщали, что в случае избрания президентом США Дональд Трамп планирует назначить на ключевые должности в Пентагоне, Госдепе и ЦРУ лояльных ему людей для реализации своего видения политики.