СМИ: Конкурент Трампа на выборах хочет вывести США из НАТО

Один из претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии США Вивек Рамасвами, который находится в первой четверке по популярности среди сторонников республиканцев, непублично заявил, что, став президентом, он выведет США из НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом Politico заявили три источника, которые слышали его соответствующие комментарии.

В октябре прошлого года Рамасвами сказал этому же изданию, что идея выхода США из НАТО является "разумной", но не поддержал идею выхода Соединенных Штатов из Альянса.

Впрочем кандидат от республиканцев, который также предлагал вывести США из ООН, отмечает Politico, в частной жизни придерживается мнения, что уже давно пришло время вывести США из НАТО.

Отвечая на вопрос об этих его непубличных комментариях, пресс-секретарь кампании кандидата в президенты Триша Маклафлин отказалась прямо комментировать, что тот будет делать по Альянсу, но не отрицала позицию Рамасвами.

"Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют своих обязательств по военным инвестициям, и, при необходимости, пересмотрит нашу собственную поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с РФ", – сказала она.

Рамасвами не единственный республиканский кандидат, который настороженно относится к НАТО. Фаворит на номинацию от партии Дональд Трамп во время своего президентства обсуждал возможность выхода США из Альянса и, возможно, сделает это, если вернется в Овальный кабинет.

"Мы должны завершить процесс, начатый при моей администрации, фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО", – говорится на сайте его предвыборной кампании.

Ранее Конгресс США одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.

Перед этим Рамасвами пообещал, что в случае избрания президентом признает российские захваты Украины и закроет ей путь в НАТО.

Подробнее о взглядах Рамасвами – в интересной статье Антиукраинский поворот: почему республиканцы в США все больше подыгрывают России.