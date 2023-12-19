Эрдоган уже прямо говорит, что разблокирование вступления Швеции в НАТО зависит от уступок США и Канады

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ратификацию вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте могут ускорить "положительные сдвиги" в США и Канаде относительно решений, которых хочет Анкара.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

"Положительные сдвиги, которых мы ждем по F-16 от США и обещаний Канады (о снятии эмбарго на продажу оружия. – Ред.) поспособствовали бы положительному подходу нашего парламента по Швеции... Все это связано", – цитирует Эрдогана его пресс-служба.

Эрдоган также сказал, что поднимал вопрос истребителей в телефонном разговоре с президентом США на прошлой неделе, и что они прямо обсудили, что Турция должна провести решение по Швеции через парламент, а Байден будет работать над тем, чтобы Конгресс дал согласие на решение о продаже Турции F-16.

Турция с 2021 года пытается получить согласие на приобретение 40 истребителей и почти 80 комплектов для модернизации самолетов, которые уже есть у нее на вооружении.

Администрация Байдена уже согласилась на продажу, но в Конгрессе дискуссия продолжается – и из-за игры Эрдогана на вопросе вступления Швеции в НАТО, и из-за ситуации с правами человека в Турции.

Канада согласилась возобновить переговоры с Турцией о снятии экспортного контроля на детали для дронов и оптические принадлежности после того, как Эрдоган летом заявил, что дальше не будет блокировать вступление Швеции в НАТО.

Как известно, Турция и Венгрия – последние из членов Альянса, которые до сих пор не ратифицировали вступление Швеции. Эрдоган уже давно внес необходимый проект в парламент, но там не спешат с рассмотрением, формально объясняя это тем, что вопрос не является приоритетным.

Венгрия недавно повторила обещание, что "не последней" ратифицирует вступление Швеции. Будапешт формально объясняет промедление "недостатком уважения" со стороны Стокгольма.