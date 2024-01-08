"Грузинская мечта" дала Иванишвили право выбирать премьер-министра

Правящая партия власти Грузии "Грузинская мечта" официально закрепила статус почетного председателя политсилы в своем уставе, который отошел ее основателю, миллиардеру Бидзини Иванишвили.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online", соответствующие изменения были опубликованы на сайте Национального агентства публичного реестра Грузии.

Изменения предусматривают, что в структуре "Грузинской мечты" добавляется почетный председатель – человек, "которому принадлежат особые заслуги перед страной и партией" и который является главным политическим советником партии.

Почетный председатель "Грузинской мечты" также входит в состав политического совета партии и имеет право его созывать. Политсовет также "утверждает кандидатуру премьер-министра Грузии по представлению почетного председателя партии".

Кроме того, почетный председатель партии может созвать внеочередной съезд "Грузинской мечты".

Напомним, 30 декабря на съезде "Грузинской мечты" бывший премьер-министр Грузии и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили был избран почетным председателем партии.

Бидзина Иванишвили – бывший премьер и экс-лидер "Грузинской мечты". Хотя Иванишвили официально ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти после этого не раз утверждали, что он продолжает править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

Осенью 2022 года Украина ввела санкции против членов семьи Бидзины Иванишвили, и недавно объявила спонсором войны компанию, связанную с Иванишвили.

О возвращении Иванишвили в политику читайте в статье: Путь в ЕС и в Россию одновременно: зачем теневой лидер Грузии возвращается в политику.