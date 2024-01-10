У Байдена раскритиковали Трампа, который угрожал бросить Европу в случае нападения

В предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали Дональда Трампа, который за пребывание в Белом доме обещал покинуть Европу один на один, если на нее нападут.

Такой комментарий изданию Politico предоставил представитель кампании Байдена Аммар Мусса, сообщает "Европейская правда".

По словам Муссы, "мнение о том, что Дональд Трамп покинет наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает то, что мы уже знаем как правду о нем: единственный человек, о котором он заботится – это он сам".

Он добавил, что угрозы Трампа ослабить НАТО демонстрируют, почему его не следует переизбирать на пост президента США в 2024 году.

"Как президент, Дональд Трамп провел четыре года, заигрывая с диктаторами и ослабляя безопасность нашей страны", – подчеркнул спикер кампании Байдена.

Накануне еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

В то же время, Конгресс США уже одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.