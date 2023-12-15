Конгресс запретил любому президенту единолично выводить США из НАТО

Конгресс США одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Это мероприятие, инициированное сенаторами от демократов и республиканцев соответственно, Тимом Кейном и Марко Рубио, включили в ежегодный Акт об ассигнованиях на национальную оборону, который в четверг принял Конгресс и, как ожидается, будет подписан президентом Джо Байденом.

Это положение подчеркивает приверженность Конгресса к НАТО, который критиковал бывший президент США Дональд Трамп во время его пребывания в должности.

"НАТО остается сильным в ответ на войну (президента РФ Владимира) Путина в Украине и вызовы, растущие во всем мире", – сказал Кейн в своем заявлении.

По его словам, закон подтверждает поддержку США Альянса, который имеет фундаментальное значение для американской национальной безопасности, а также посылает мощный сигнал авторитарным режимам во всем мире, что свободный мир остается единым.

В то же время Рубио заявил, что это решение является важным инструментом для надзора со стороны Конгресса.

"Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников", – сказал он в своем заявлении.

Трамп, который является лидером поддержки в президентской гонке за номинацию от Республиканской партии, направил неоднозначные сообщения о НАТО, из-за чего его критики выразили опасения, что он откажется от обязательств Вашингтона по соглашению о взаимной обороне Альянса или полностью выведет из него США.

В то же время сторонники экс-президента утверждают, что его жесткие заявления и критика Альянса вдохновили страны-члены выполнить свои обязательства по достижению 2% оборонных расходов, облегчив бремя для Соединенных Штатов.

Ранее Конгресс США окончательно одобрил рекордный оборонный бюджет, который предусматривает рекордные 886 миллиардов расходов на эти цели в 2024-м фискальном году, который предусматривает выделение 300 миллионов долларов для Украины.

Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. А спикер отказался продолжить работу Палаты представителей Конгресса США на следующей неделе, что означает невозможность принятия этого проекта до Рождества.

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