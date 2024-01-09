Еврокомиссар: Трамп угрожал выйти из НАТО и оставить Европу без помощи в случае нападения

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Дональд Трамп, еще будучи президентом США, на встрече заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бретон сказал на панельной дискуссии по безопасности вызовов, организованной группой Европарламента Renew Europe.

Еврокомиссар вспомнил этот эпизод в ответе на вопрос о том, осознали ли в европейских компаниях оборонпрома необходимость серьезно увеличивать производство.

По его словам, насущное понимание такой потребности появилось с началом полномасштабной войны России против Украины, но первый "тревожный звонок" прозвучал еще во время переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2020 году.

Бретон привел примерные слова Трампа на встрече с президентом Евркомиссии Урсулой фон дер Ляйен в январе 2020 года, где он также присутствовал.

"Дональд Трамп сказал Урсуле: "Вы должны понимать, что если на Европу нападут, мы ни в коем случае не придем вам на помощь. И, между прочим, НАТО вообще "мертв" и мы выйдем из НАТО", – вспоминает еврокомиссар.

По его словам, после того Трамп добавил, что Германия должна США миллиарды долларов, которые в свое время не инвестировала в оборону как союзник в НАТО.

"Это было очень серьезным тревожным звонком. И это может повториться. Поэтому сейчас мы лучше чем когда-либо понимаем, что мы – один на один. Конечно, почти все мы – члены НАТО, и у нас есть союзники. Но у нас нет других вариантов, кроме как резко увеличивать производство – чтобы быть готовыми, что бы ни случилось", – сказал еврокомиссар.

По словам Бретона, это понимание есть и у европейских производителей, и во всех европейских столицах, даже в Будапеште.

Напомним, еврокомиссар призвал страны ЕС оказывать давление на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины. Он выразил уверенность, что ЕС к весне может выйти на производство более 1 млн боеприпасов в год и выполнить обещание о "миллионе снарядов для Украины", если для этого приложить достаточно усилий.