В ЕС пообещали произвести миллион снарядов для Украины до весны

В Еврокомиссии считают, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что сейчас процесс затормозился.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель на брифинге в Брюсселе в четверг.

"Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов, и мы достигнем этой цели к весне", – отметила она.

В то же время официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что по состоянию на конец декабря Украине поставили более 300 тысяч боеприпасов, 3300 ракет было доставлено из существующих запасов.

"У нас также есть не менее 180 тысяч снарядов, на которые уже размещен заказ по состоянию на конец декабря, и это количество увеличивается согласно контрактам", – пояснил он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал Эстонию давить на ЕС по ускорению поставок Украине миллиона боеприпасов.

По данным Reuters от начала декабря, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года.

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на оборонно-промышленный комплекс для наращивания производства снарядов для Украины.