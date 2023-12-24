Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали

В Австрии и Германии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили немецкие издания DPA и Bild.

По данным СМИ, группировка, которая планировала теракты, может быть связана с террористической организацией "Исламское государство Хорасан", которая возникла в 2014 году и является близкой к "Талибану".

В рамках операции правоохранители Австрии задержали нескольких человек; аресты, вероятно, состоялись в Германии, утверждает Bild.

Публично в обеих странах не комментировали ситуацию, но полиция Вены в субботу предупредила о "повышенном риске" во время рождественских праздников из-за повышения уровня террористической опасности.

"В связи с тем, что террористы по всей Европе призывают к нападениям на христианские мероприятия в этом контексте – особенно 24 декабря – органы безопасности усилили соответствующие защитные меры в общественных местах Вены и федеральных земель", – говорится в сообщении.

В Кельнском соборе тем временем также усилили меры безопасности. Для поиска взрывчатки привлекли собаку-сапера, а полиция усилила патрулирование. Кроме того, начиная с Сочельника, всех посетителей перед входом в церковь проверяют.

Ранее на этой неделе министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.

А Федеральное ведомство по охране конституции Германии, которое играет роль спецслужбы, указало на значительный рост уровня угрозы исламистских терактов в стране на фоне войны между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке.