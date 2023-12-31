В Германии задержали еще троих подозреваемых в связи с угрозой для Кельнского собора

Немецкая полиция взяла под стражу еще троих подозреваемых в связи с возможными планами нападения на Кельнский собор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Трех подозреваемых задержали в воскресенье утром.

Задержания произошли в Дуйсбурге, Херне и Нёрвенихе в районе Дюрен. Там также были проведены обыски в квартирах. Выяснилось, что таджик, которого взяли под стражу накануне Рождества, был частью крупной сети, которая также распространяется на другие федеральные земли и другие европейские страны.

Как сообщил на пресс-конференции шеф полиции Кельна Йоханнес Германнс, нападение должно было быть совершено из автомобиля.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил об "успехе, за который я хотел бы поблагодарить следователей".

Исламистские экстремисты всегда были активными, но сейчас они активнее, чем обычно. "Полиция всегда старается быть на несколько шагов впереди", – сказал он.

Около 1000 полицейских, которые в новогоднюю ночь дежурят вокруг собора, делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность участников празднования. Пока что ничего необычного не обнаружено.

Напомним, власти немецкого города Кельн усилили меры безопасности вокруг знаменитого кафедрального собора в преддверии Нового года.

Ранее немецкая полиция заявила, что задержала мужчину в связи с сообщением об угрозе Кельнскому кафедральному собору в праздничные дни.

Также сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.